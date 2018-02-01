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Ломбарды в феврале начнут выдавать микрокредиты «до зарплаты»

Финансисты придумали новый «бюджетный» способ привлечь заемщиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В феврале этого года в России появится новый вид финансового супермаркета. Он будет рассчитан на граждан с низким доходом. Кредиты, в том числе и под залог драгоценностей или авто, начнут выдавать в ломбардах. Последние готовы работать с микрофинансовыми организациями (МФО) по агентской схеме. За счет такого партнерства услуги «бюджетных» кредиторов будут дешевле, чем классических МФО, рассказал «Известиям» президент Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. Эту информацию подтвердили в двух крупнейших фирмах, входящих в ассоциацию. Эксперты опасаются роста закредитованности граждан и полагают, что из-за этого такая модель бизнеса просуществует не более двух-трех лет.

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Уже через месяц в России заработает «бюджетный» финансовый супермаркет. Так обычно называют бизнес-модель розничного банка, направленную на предоставление широкого спектра финансовых услуг в одном месте. Схема будет функционировать на базе МФО и ломбардов. Последние как агенты начнут выдавать займы «до зарплаты», а также микрокредиты, обеспеченные драгоценностями и транспортными средствами. Первыми такую систему запускают микрофинансовая компания «СМС-финанс» и сети ломбардов «Золото/585» и «Благо». Об этом рассказал «Известиям» президент НОЛ Алексей Лазутин. Информацию подтвердили стороны партнерства. «СМС-финанс» занимает четвертое место по кредитному портфелю среди российских МФО. Он равняется 1,3 млрд рублей, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». «Золото/585» имеет более 300 магазинов и ломбардов во всех федеральных округах страны. «Благо» работает в 42 городах.

Эта модель финансового супермаркета — новая на рынке МФО и ломбардов. Хотя она успешно развивается в банковском секторе, например у Тинькофф банка и банка «Хоум Кредит». Предполагается, что клиентам «дешевого» супермаркета выдадут кредиты по ставкам на несколько процентных пунктов ниже, чем в классических микрофинансовых организациях. Например, займы «до зарплаты» — под 2% в день, а под залог транспортного средства — под 7% в месяц. Обычные МФО выдают кредиты в среднем под 13,5% в месяц.

В рамках партнерства ломбарды получат комиссионное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей за каждый выданный микрозаем. То есть у них будет дополнительный доход без риска. А МФО сможет привлечь новых клиентов. Доход от совместных продуктов партнеры поделят пополам, пояснил «Известиям» главный исполнительный директор микрофинансовой компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. 

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По словам Алексея Лазутина, на сотрудничество в рамках микрофинансового супермаркета ломбарды и МФО подвигли усиление конкуренции на рынке и снижение полной стоимости кредита (ПСК, включает в себя не только ставку по кредиту, но и различные комиссии). По данным ЦБ, ПСК по займам «до зарплаты» упала на 10 процентных пунктов — до 73,6% годовых на начало декабря 2017 года. По информации аналитического центра НАФИ, уже 10% экономически активных россиян пользуются услугами ломбардов.

Новая схема не нарушает законодательство, рассказали «Известиям» в Центробанке (регулирует рынок МФО и ломбардов). На вопрос, каких рисков в ЦБ опасаются в связи с появлением супермаркетов «экономкласса», в Банке России не ответили.

Эксперты предупреждают, что такое партнерство чревато ростом закредитованности граждан. Особенно россиян с низкими доходами. Ведь таких клиентов банки редко принимают на обслуживание, предпочитая выдавать займы гражданам с хорошей кредитной историей и средним достатком.

— С большой долей вероятности можно предположить, что процент невозврата по микрозаймам в ломбардах будет высок, — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его мнению, система финансового супермаркета экономкласса просуществует два-три года. После чего ломбарды и МФО накопят значительный объем просрочки и будут вынуждены отказаться от дальнейшего развития этой модели совместного бизнеса.

Таким образом, тенденция на расширение партнерства на банковском рынке переходит и в сегмент МФО. Но с течением времени микрофинансовые организации и ломбарды, как и банки, будут ужесточить требования к заемщикам по мере накопления ими долгов.

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