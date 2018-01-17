ЦБ пересчитал «черных кредиторов»

Зачистка рынка «черных кредиторов» продолжается. Ужесточение мер Центробанка по борьбе с нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) привело к росту их выявляемости регулятором. За три квартала прошлого года он обнаружил 1132 такие компании. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ. Показатель вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Банк России не намерен ослаблять борьбу с нелегалами. Ответственность за незаконное кредитование в ближайшее время может десятикратно повыситься.

Центробанк в последние два года усилил борьбу с нелегальными МФО, которые зарабатывают на доверчивости граждан. За три квартала прошлого года ЦБ выявил 1132 «черных кредитора», рассказали «Известиям» в Банке России. За весь 2016 год обнаружили 1,4 тыс. таких компаний.

Каждый квартал выявлялось примерно одинаковое количество недобросовестных организаций, уточнили в Банке России. Таким образом за январь–сентябрь позапрошлого года было выявлено около 1050 компаний, подсчитали «Известия» на основе данных регулятора. Соответственно, за прошлый год рост составил 7,8%. В ЦБ подтвердили корректность оценок «Известий». Резкий рост числа найденных подпольных МФО произошел в 2016 году. За год до этого ЦБ обнаружил чуть более 400 таких организаций.

Легальные микрофинансовые компании отличаются от «черных кредиторов» не только тем, что включены в специальный реестр регулятора, но и методами работы. Первые выдают микрозаймы по ставкам около 600% годовых и используют законные способы взыскания долгов. Ставки по кредитам вторых могут достигать 1000%, а приемы взаимодействия с клиентами вызывают вопросы у правоохранителей.

Нелегальные МФО, как правило, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки по займу. Она не может более чем на треть превышать установленный ЦБ максимальный уровень. Нередко мошенники взимают и значительные штрафы за каждый день просрочки платежа. Но по закону допустимые санкции для заемщиков не могут составлять более 20% годовых от суммы долга.

— Банк России для противодействия нелегальным кредиторам работает в тесном контакте с Генпрокуратурой и правоохранительными органами. Регулятор информирует их о выявленных фактах подобной деятельности, — уточнили официальные представители ЦБ.

Также с этого года во всех главных управлениях Банка России создаются центры компетенций. Они на региональном уровне будут заниматься в том числе выявлением «черных кредиторов». Это поможет еще больше повысить эффективность борьбы с безлицензионной и иной противоправной деятельностью на финансовом рынке. До этого регулятор использовал сервис Yandex Data Factory. Он позволяет выявить признаки нелегальных компаний, в частности по объявлениям в интернете.

Клиенты, которые не знакомы с нюансами работы микрофинансовых организаций, могут не отличить «белую» компанию от «черной», отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

— Возможны ситуации, когда клиент приходит в первую попавшуюся компанию за деньгами, не поинтересовавшись, включена ли она в реестр ЦБ, — пояснила Тамара Касьянова. — Кроме того, мошенники могут предъявить гражданам и фальшивое свидетельство о включении в реестр. А финансово грамотный клиент перед походом за микрозаймом обязательно изучает информацию на сайте Центробанка и условия, которые ему предлагают.

При выборе компании 57% заемщиков руководствуются не условиями займа. Важнее скорость принятия решения по его выдаче, наличие у организации сайта и колл-центра, а также рекомендации друзей, рассказал главный исполнительный директор микрофинансовой компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. Детально объяснять условия кредита, важность ответственности за финансовые решения и соблюдения графика платежей сегодня приходится 60% клиентов, подчеркнул эксперт.

Компании, которые не включены Центробанком в реестр МФО, вообще не имеют права выдавать ссуды. За нелегальную деятельность подобные организации могут быть оштрафованы на сумму до 0,5 млн рублей. Тем не менее регулятор признает, что «в области потребзаймов высока активность незаконных кредиторов, а люди, обращающиеся к ним, почти гарантированно становятся жертвами мошенничества». Поэтому ЦБ разработал законопроект, усиливающий санкции для псевдомикрофинансистов. Если компания нарушила закон один раз, штраф составит 500 тыс. рублей, при рецидиве эта сумма может быть увеличена до 5 млн. Законопроект уже внесен в Госдуму.