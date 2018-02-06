Эксперт оценил идею о снятии наличных с карт на кассах магазинов

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев в беседе с iz.ru прокомментировал возможность снятия наличные с карт на кассах магазинов.

По мнению специалиста, данная инициатива позволит снизить риски инкассации наличности. «Полезная услуга, повышает уровень сервиса, особенно в тех местах, где нет экономического смысла ставить банкоматы», — добавил он.

Ранее 6 февраля газета «Ведомости» писала, что в России тестируется сервис, который позволяет снимать деньги с карты на кассе магазина. Необходимо ли будет для этого предварительно совершить покупку, пока не определено.

По информации издания, запуск сервиса запланирован на второй квартал 2018 года. Отмечается, что такую услугу уже изучает Сбербанк и платежная система MasterСard, которая уже проводила тесты с несколькими банками, в числе которых ВТБ и «Русский стандарт».