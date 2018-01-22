Россияне стали активнее брать кредитные карты

Граждане России в 2017 году стали брать больше кредитных карт по сравнению с 2016-м. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Так, по данным Бюро кредитных историй, в 2017 году россияне получили больше 6 млн кредитных карт, а это на 52% больше, чем в 2016 году. Также, по мнению экспертов, выдача кредитных карт продолжает расти после падения в 2015 и 2016 годах, и за это время эта цифра увеличилась на 15%.

Вместе с тем, отмечает телеканал «360», увеличение числа выдаваемых кредитных карт существенно не сказывается на росте портфеля и процентных доходах банков. По данным СМИ, клиенты научились пользоваться кредитками так, чтобы не платить банкам «лишнее». Наибольший рост, согласно статистическим данным, показали карты с максимальным лимитом от 100 тыс. рублей — их выдали на 70% больше, чем в 2016 году. Кредитки с лимитом до 20 тыс. руб. выросли на 10%, а от 20 до 100 тыс. рублей — на 47%.

Так, в банке «Русский стандарт» спрос на кредитные карты в 2017 году вырос на 60%, а в Тинькофф-банке в прошлом году выдали 2,4 млн карт, что на 76% больше, чем в позапрошлом.

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