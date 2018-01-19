Ставки по кредитам идут на убыль

За 2018-2020 годы Сбербанк планирует выплатить примерно 1 трлн рублей дивидендов, в том числе 500 млрд рублей поступят в ЦБ России. Об этом заявил президент и председатель правления крупнейшего российского банка Герман Греф во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В прошлом году финансовая организация продемонстрировала рекордную прибыль – 674 млрд рублей. В 2020 году банк рассчитывает выйти на показатель в 1 тлрн рублей.



В 2016 году прибыль Сбербанка (СБ РФ) составляла 541,9 млрд рублей, из которых 25% - 135 млрд рублей - ушло на выплаты акционерам. Для сравнения, дивиденды за 2015 год составляли 44,5 млрд рублей.



- Наши акционеры попросили в силу хорошей динамики финансовых показателей и, самое главное, очень серьезного изменения того, что мы делаем, разработать новую стратегию банка. Мы на год раньше разработали стратегию, и в декабре наш наблюдательный совет её утвердил, - доложил Герман Греф.



- Отрадно слышать, - заметил премьер-министр.



За прошлый год Сбербанк выдал кредитов на 13,5 трлн рублей, что на 27,5% выше показателей 2016-го. По словам Германа Грефа, большими темпами растет портфель заемщиков - физических лиц, их доля составляет 40% в общем объеме выданных средств.



- Это был первый год после 2014-го, когда получился прирост. Мы выполнили обязательство, которое брали перед нашими акционерами. И все показатели, связанные с рентабельностью активов, с рентабельностью возврата на капитал, тоже достаточно хорошие, в зеленой зоне, - продолжил глава Сбербанка.



По прогнозу Германа Грефа, в наступившем году, как и в завершившемся, ставки на российском банковском рынке снизятся на 2 процентных пункта. Причина этому - падение инфляции, и, соответственно, ставки рефинансирования ЦБ. По словам главы Сбербанка, снижение ставок увеличивает доступность кредитования - так, в 2017 году СБ РФ зафиксировал рекордный рост ипотеки. Но у снижения ставок есть и негативная сторона.



- У банка постепенно будет падать доходность. Мы планируем, что за три года, к сожалению, примерно на 100 базисных пунктов банки потеряют маржу, - заявил предправления Сбербанка.



Премьер-министр поинтересовался, как в СБ РФ обстоят дела с кредитованием малого бизнеса. Герман Греф сообщил, что банк создал новое поколение продуктов с использованием системы ручной оценки рисков, но это - дорогостоящая и непростая в исполнении программа.



- Она удобна, эта система, для малого бизнеса? - поинтересовался Дмитрий Медведев.

- Да. Мы запустили в ноябре 2016 года новый продукт и имеем рекордно низкую просрочку и рекордный объем выдачи за прошлый год, - сообщил глава Сбербанка.



Два года назад правительство России распорядилось ввести для Сбербанка и ВТБ ключевые показатели эффективности (KPI), зависящие от объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Соответствующие директивы были подготовлены Министерством экономического развития и согласованы с ЦБ. Эти цифры устанавливались на уровне самих финансовых организаций. Глава Сбербанка доложил премьер-министру, что СБ РФ уже в октябре выполнил KPI по малому бизнесу на 2017 год, а за последующие два месяца перевыполнил планы по кредитованию таких заемщиков.