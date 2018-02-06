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Россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина. По одному из вариантов снять средства можно будет только совершив покупку, по другому — без привязки к оплате товара.

В частности, такую услугу тестирует Сбербанк. Запуск сервиса запланирован на II квартал текущего года.

Возможность предоставления подобной услуги изучает и платежная система Mastercard, которая уже проводила тесты с несколькими банками, в том числе ВТБ и «Русским стандартом», пишет газета «Ведомости».

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Со ссылкой на источник, близкий к «Русскому стандарту», издание описывает, как будет работать технология Mastercard: клиент расплачивается за товар по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк одобряет покупку и выдачу наличных. Отмечается, что запрашиваемая сумма будет ограниченной.

По словам другого собеседника издания, Сбербанк тестировал как вариант Mastercard, который привязан к обязательному совершению покупки, так и другой — без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк признал предпочтительным последний вариант.

В декабре сообщалось, что на банковские или сим-карты  предлагают записывать уникальные идентификаторы россиян с информацией о положенных им льготах. 

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