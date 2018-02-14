Российские туристы купили путевок за рубеж почти на 2 трлн рублей

Стабилизация экономики России, а вместе с ней и курса руб­ля к бивалютной корзине привела к росту спроса на зарубежные турпоездки. В прошлом году граждане купили путевок почти на 20% больше, чем в 2016 году, и заплатили за них около 2 трлн руб­лей. Об этом «Извес­тиям» рассказали в Московской международной валютной ассоциации (ММВА). Представители туристической отрасли подтвердили корректность выводов финансистов.

Граждане купили турпутевок за границу в прошлом году почти на 2 трлн рублей, что эквивалентно 2% ВВП. Рост составил 19,7%, свидетельствуют данные платежного баланса России. Проанализировав его, эксперты ММВА пришли к выводу о том, что росту туристической отрасли способствовала стабилизация курса рубля к бивалютной корзине. За прошлый год доллар подешевел на 3% — до 58 рублей.

Одним из факторов высокого спроса на турпоездки эксперты называют восстановление экономики. В 2017 году российский ВВП вырос на 1,5% после двух лет падения. Это отразилось и на настроениях граждан, реальные зарплаты которых выросли на 3% и увеличатся в этом году, согласно прогнозам Минфина, более чем на 4%. При этом реальные доходы снизились на 1,7%.

— Реальные доходы включают в себя пенсии, которые мало индексировались, а также поступления от собственности и вкладов. Но на принятие решений о расходах на турпоездки скорее влияет размер зарплаты. Экономика восстанавливается, и я полагаю, что наблюдаемая потребительская и кредитная активность — это только начало, — отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Помимо роста финансовых возможностей граждан на рост туризма повлияло возобновление авиасообщения с Турцией, уверена руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров Юлия Алчеева.

— Ощутимое снижение продаж началось в 2015 году, когда резкое падение курса рубля совпало по времени с закрытием самых популярных у россиян направлений — Турции и Египта. А в 2016 году спрос на зарубежные турпоездки достиг дна, — отметила Юлия Алчеева. При этом, по ее словам, влияния колебаний курсов инвалют на спрос страховщики не ощущают.

Среди других индикаторов потребительского спроса туризм показал самый высокий темп роста, отметили в ММВА. Россияне заплатили за заграничные путешествия почти на 20% больше, чем годом ранее. А оборот розничной торговли в 2017 году увеличился лишь на 1,2% — до 29,8 трлн рублей, свидетельствуют материалы Росстата.

Как пояснил глава совета директоров ММВА Кирилл Тремасов, зарубежные турпоездки по методике платежного баланса относятся к категории импортных услуг. Даже если путевка куплена у российского туроператора и гражданин летит в отпуск российской авиакомпанией, ведь основной объем услуг российские туристы получают за границей и оплачивают их в иностранной валюте. Изменения курса рубля обычно влияют на потребление всех импортных товаров и услуг. Чем крепче рубль в реальном выражении, тем больше граждане могут позволить себе заграничных товаров и услуг. Соответственно растет спрос на них.

— Отдых за границей остается для россиян показателем благополучия. Поэтому порой ради путешествий за рубеж граждане готовы экономить на текущих расходах, — пояснил эксперт.

Представители отрасли ожидают, что в нынешнем году этот сегмент будет расти дальше. Ожидается открытие другого популярного направления заграничного отдыха — Египта.

— Полагаю, что эта страна будет открыта в течение года с вероятностью 99,9%. Это приведет к росту продаж на 15–20%, — спрогнозировал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, открытие еще одного массового направления, традиционно конкурирующего с Турцией, уже сейчас учитывается в ценах, а также в количестве и качестве предложений для туристов.

Быстрое восстановление зарубежного туризма в 2017 году во многом произошло за счет эффекта низкой базы — существенного обвала этого рынка в предыдущие годы. Тогда он упал более чем на четверть в рублевом выражении. При этом россияне, привыкшие отдыхать за границей, не готовы отказаться от этого в силу статусности такого отдыха. Поэтому в условиях восстановления экономики и зарплат динамика отрасли продолжит набирать обороты.