Прямой эфир

Банк России заявил о первом за три года росте оборота розницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оборот в розничной торговле по итогам 2017 года составил 29,8 трлн рублей, что на 1,2% больше показателя 2016 года, свидетельствуют данные Росстата. В течение двух предыдущих лет наблюдалось снижение этого показателя.

«В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения», — говорится в исследовании Банка России «Инфляционные ожидания населения».

В январе 2018 года оборот торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россияне вернулись к потреблению

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сдержать Россию не удалось и не удастся никогда»»
Владимир Путин рассказал об обстреле в Чечне, своих подчиненных, друзьях и многом другом
Главной темой ПМЭФ-2018 станет создание экономики доверия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017