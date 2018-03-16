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Попасть в топ-20 Всемирного банка

Меры МЭР повысят позиции России в рейтинге Doing Business
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минэкономразвития целью № 1 на этот год ставит улучшение делового климата в стране, говорится в документе о задачах министерства на 2018 год (есть у «Известий»). Так, в министерстве рассчитывают по итогам 2018 года подняться с 52-го места на 40-е в части условий налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB) . Добиться этого в ведомстве предполагают, в частности, за счет создания для бизнеса «единого окна» по фискальным вопросам. Также Минэк выступил с предложением о создании в течение ближайших трех месяцев Совета по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности под председательством премьер-министра.

В целом в рейтинге DB в прошлом году наша страна поднялась на пять позиций и заняла 35-е место. У Минэкономразвития остался год, чтобы выполнить указ президента и занять 20-ю строчку. Помимо улучшения условий налогообложения в министерстве собираются принять ряд других мер: упростить процедуры перемещения товаров через границу, снизить срок регистрации прав собственности с 13 до 10 дней, сократить технологическое присоединение к электрическим сетям с трех до двух этапов.

Справка «Известий»

Рейтинг Doing Business составляется с 2003 года и оценивает простоту предпринимательской деятельности в 190 странах мира.

Позиции государств оцениваются по десяти направлениям: подключение к электрическим сетям, международная торговля, защита миноритарных акционеров, кредитование, регистрация собственности, получение разрешения на строительство, налогообложение, разрешение неплатежеспособности, регистрация предприятий и обеспечение исполнения контрактов. Первые три места в рейтинге занимают Новая Зеландия, Сингапур и Дания.

 

Минэкономразвития собирается сформировать в правительстве новую модель работы по упрощению условий ведения бизнеса, отмечается в документе. Для этого, как пояснили в пресс-службе Минэка, под председательством премьер-министра будет создан специальный Совет по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Процедура его создания может занять до трех месяцев, пояснил «Известиям» федеральный чиновник. Само министерство будет выполнять функцию координатора ведомств и бизнеса.

РФ поднялась на пять позиций в рейтинге Doing Business

Также в Минэкономразвития предлагают оценивать работу руководителей ведомств по тому, как улучшились условия для предпринимателей. Инвестклимат должен ежегодно улучшаться не менее чем в 40% регионов, подчеркивается в документе. В то же время методология составления рейтинга от Всемирного банка учитывает деловой климат только в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Однако, согласно данным Агентства стратегических инициатив, по состоянию инвестклимата столица занимает третье место, а Петербург — 17-е. На первых же двух строчках находятся Татарстан и Чувашия.

Сами представители бизнеса уже наблюдают улучшение инвестиционного климата в нашей стране после выхода российской экономики из рецессии. Так, в исследовании НИУ ВШЭ отмечалось, что 66% компаний назвали инвестклимат в России в 2017 году удовлетворительным, в то время как годом ранее об этом заявляли только 58% респондентов. Об улучшении экономической ситуации и условий для работы бизнеса говорит и повышение рейтинга России до инвестиционного уровня международным агентством Standard & Poor’s (S&P).

Правительство уже реализует конкретные меры для улучшения деловой среды — это реформа контрольно-надзорной деятельности, переход на электронное таможенное декларирование, смягчение валютного контроля, отметила вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян. По ее словам, важно реальное снижение издержек предпринимателей, а не только место в рейтинге.

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Профессор НИУ ВШЭ Александр Абрамов отметил, что на строчки в рейтинге Doing Business не влияют рост ВВП и эффективность экономики — а это самое главное. Он отметил, что некоторые страны, например Чили, пытаются улучшить свое положение в рейтинге чисто административными методами, не проводя конкретных реформ.

Еще в 2010 году Россия занимала в DB 124-е место, улучшение наших позиций достигало 30 строчек в год. Сейчас для достижения поставленной президентом цели осталось подняться всего лишь на 15 позиций. Для того чтобы занять 20-е место, России нужно обогнать такие страны, как, например, Япония, Швейцария, Франция, Таиланд, Маврикий и Германия.

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