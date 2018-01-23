Россия поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

Государства оценивались по девяти критериям, в том числе развитию туристической отрасли, социальной сферы, культуры, инновациям, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровню жизни, а также влиянию на мировой арене и историческому наследию.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, ФРГ (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку). Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось Китаю.

По темпам роста ВВП Россия «с одной из крупнейших экономик в мире» заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют ОАЭ, Индия и Сингапур.

В конце октября стало известно, что Россия разместилась на 35-м месте по комфортности ведения бизнеса в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись за год на пять позиций.