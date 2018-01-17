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Опубликован рейтинг криптостолиц мира

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Фото: Global Look Press
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Нью-Йорк возглавил список мировых криптостолиц в 2017 году по итогам исследования Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (IDACB). В тройку лидеров также вошли Куала-Лумпур и Сингапур.

«В рейтинг топ-10 криптостолиц мира, составленный искусственным интеллектом, вошли Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Сингапур, Лос-Анджелес, Дубай, Джакарта, Гонконг, Сидней, Дели. В рейтинг стран вошли США (со значительным отрывом), Индия, Малайзия, Нигерия, Австралия, Канада, Германия, Индонезия, Сингапур, ОАЭ», — говорится в сообщении ассоциации.

Эксперты отмечают, что регуляторы вышеназванных стран не приняли окончательного решения по легализации криптовалюты, однако создали условия для ведения торгов на криптобиржах, майнинга и проведения ICO внутри страны.

Уточняется, что топ-10 был составлен искусственным интеллектом. Он по заданию ассоциации проанализировал свыше 10 млрд источников за 2017 год и их влияние на цены криптовалют.

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