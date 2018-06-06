Производителям лекарств хотят компенсировать затраты на маркировку

Производителям жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) хотят возместить затраты на внедрение маркировки лекарств. Этот вопрос сейчас прорабатывается в правительстве. По словам экспертов, на закупку оборудования предприятия потратят от 5 до 30 млн рублей, это увеличит себестоимость медикаментов. С учетом того, что цены на ЖНВЛП регулирует государство, без финансовой поддержки их производство может стать убыточным, и часть компаний уйдет с рынка.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 15 мая, в свой последний рабочий день в правительстве, дал поручение проработать вопрос о возмещении затрат на внедрение маркировки производителям ЖНВЛП. Вопросом займутся Минпромторг, Минздрав, Минфин, ФАС, ФНС и Росздравнадзор. Письмо с поручением есть в распоряжении «Известий».

Ранее с таким предложением к вице-премьеру обратился президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем письме он отмечал, что «обязательная маркировка лекарственных средств... увеличивает финансовую нагрузку на производителей препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП». Компаниям придется переоборудовать производственные линии, реконструировать помещения, модернизировать сетевое оборудование. Эти траты производители лекарств, не входящих в список жизненно важных, включат в конечную стоимость упаковки, а у выпускающих ЖНВЛП такой возможности нет. Отпускные цены на такие препараты регулирует Минздрав.

Например, в этом году цена на барий сульфат для рентгеноскопии, по рекомендации Минздрава, не должна превышать 16,09 рубля. При внедрении маркировки себестоимость препарата вырастет до 21,84 рубля, подсчитали производители. Поэтому Рустам Минниханов предложил либо возместить затраты на переоборудование, либо освободить от обязательной маркировки производителей ЖНВЛП низкого ценового сегмента — до 50 рублей за упаковку.

В перечень жизненно важных на 2018 год входит более 700 медикаментов — от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов.

В Минфине не смогли ответить на запрос «Известий» и переадресовали его в Минздрав и Минпромторг. В этих двух ведомствах, а также в Росздравнадзоре и ФНС не успели оперативно предоставить комментарии.

В ФАС сообщили, что получили поручение и прорабатывают свои предложения.

Как рассказал «Известиям» исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш, переоборудование производственных линий обойдется каждому предприятию в сумму от 5 млн до 30 млн рублей.

— Многие производители ЖНВЛП могут уйти с рынка из-за убытков, если не будет возмещения со стороны государства, — считает он.

Тогда, по словам эксперта, в стране формально останется список жизненно важных препаратов, цены на которые регулирует государство, но на аптечных полках этих лекарств может не оказаться.

Любые меры поддержки актуальны для производителей, особенно для тех, кто занимается ЖНВЛП, считает глава Центра экономики и управления в здравоохранении «Сколково» Юрий Крестинский. Однако финансовое возмещение менее 50% будет малозаметно для производителей, добавил он.

Пилотный проект по электронной маркировке лекарственных средств стартовал в России в феврале 2017 года, с 2020 года она станет обязательной. Пока же производители добровольно размещают на упаковках лекарств двухмерный код, отсканировав который можно увидеть, когда и где лекарство было выпущено, каков срок годности и другую информацию. В Росздравнадзоре рассчитывают, что маркировка поможет убрать контрафакт и фальсификат из лицензированной сети аптек.