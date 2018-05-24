Фармацевтический рынок России за год вырос на 8%

Российский фармацевтический рынок вырос на 8% по итогам прошлого года. В 2017-м было реализовано 6,2 млрд упаковок медикаментов на 1,6 трлн рублей. Больше всего — почти на 18% — увеличился объем закупок препаратов для лечебно-профилактических учреждений. Существенного повышения цен не зафиксировано благодаря госрегулированию в сфере жизненно важных лекарств, а рост объемов закупок для больниц и поликлиник говорит о более высоком качестве медпомощи, отмечают эксперты.

В 2017 году оборот фармацевтической продукции вырос пропорционально и в денежном, и в натуральном выражении. Прирост составил 8% в обоих случаях. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Фактор повышения цен в увеличении объема рынка практически отсутствует из-за равномерного роста показателей, пояснили в компании.

Наиболее ощутимый прирост — на 17,7% — наблюдается в сегменте закупок препаратов для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ, больницы, поликлиники, санатории и др.). В прошлом году закупили 1 млрд упаковок медикаментов на 260 млрд рублей.

Увеличились и затраты на закупки лекарств для льготников. В 2017 году на эти нужды израсходовано 115 млрд рублей из федерального бюджета. Это на 7% больше, чем в 2016-м. На 2% — до 72 млрд рублей — выросли расходы региональных бюджетов на лекарства для льготников. На эти деньги закупили 169,9 млн упаковок — на 18,1% больше, чем годом ранее.

Но больше всего лекарств было реализовано через аптечные организации — 5 млрд упаковок на 941 млрд рублей в розничных ценах. Это на 6,5% больше, чем в 2016 году, в денежном выражении и на 3,5% в натуральном.

Цены на медпрепараты перестали серьезно расти из-за госрегулирования в сфере жизненно важных лекарств, которые составляют практически 50% рынка, пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

— В госсегменте лекарства из списка ЖНВЛП преобладают — около 80%. В аптеках реализуется больше позиций, не входящих в перечень, — около 65% в стоимостном выражении, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2016-м объемы закупленных лекарств для ЛПУ, наоборот, сокращались — на 13,6%. В 2017-м было выделено дополнительное финансирование, в том числе для пациентов с ВИЧ. Также в прошлом году несколько раз увеличивались субвенции регионам на закупку лекарств для льготников.

Рост объемов закупок связан с повышением уровня диагностики, считает вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев.

— Вероятно, траты будут расти и в нынешнем году, — отметил эксперт.

В Минздраве переадресовали запрос «Известий» в Минпромторг. В Минпромторге не смогли предоставить оперативный комментарий.

В 2017-м продолжительность жизни в России увеличилась до 72,7 года. Этот показатель в том числе связан с получением своевременного лечения и необходимых медикаментов, отметил профессор Московского гуманитарного университета экономист Алексей Скопин.

— Жизнь пенсионеров стала продолжительнее, но ее качество еще не достигло нужного уровня. Поэтому увеличился период, когда гражданам необходима медикаментозная поддержка, — пояснил он.

Ранее некоторые аналитики прогнозировали рост оборота фармацевтической продукции только на 3% из-за санкционного периода, напомнил директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков.

— Но экономика нашей страны показала устойчивость к внешним факторам и стабильный рост в прошлом году. В стране медленно, но стабильно растет покупательная способность граждан, — отметил он.

Как писали «Известия», россияне стали чаще покупать лекарства из списка жизненно важных. За 2017 год их продажи выросли на 6% по сравнению с 2016-м. Цены на ЖНВЛП снизились на 1,8%. До этого в последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет.