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Лечение без остановок

Минздрав пообещал не допустить перебоев с лекарствами для ВИЧ-инфицированных
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В 2018 году бюджет на лекарства для больных ВИЧ-инфекцией увеличен на 20% — до 21,6 млрд рублей. Кроме того, действует регистр инфицированных, с помощью которого чиновники могут прогнозировать необходимые закупки препаратов. В Минздраве заявили, что не ожидают повторения прошлогодних перебоев с лекарствами для антиретровирусной терапии. Однако, по словам экспертов, чтобы охватить лечением всех ВИЧ-инфицированных, бюджет нужно увеличивать втрое. 

Минздрав намерен не допустить перебоев с поставками антиретровирусных препаратов. В бюджете ведомства на этот год на них предусмотрено 21,6 млрд рублей — это на 20% больше, чем в 2017-м (17,8 млрд), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

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В конце 2016 года была введена система централизованных закупок лекарств для пациентов с ВИЧ, то есть через Минздрав, а не регионы. Это позволило снизить и зафиксировать цены, однако в связи с реформой начались перебои с поставками препаратов, пациенты вынуждены были прерывать антиретровирусную терапию. В этом году пробелы в системе ликвидированы и перебоев не ожидается.

— Учитывая, что терапия ВИЧ-инфекции пожизненная, совершенствование схем лечения идет по пути повышения доступности, эффективности и безопасности препаратов, — сообщили «Известиям» в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на централизованные закупки препаратов для ВИЧ-инфицированных, обеспечение лекарствами пациентов с этим социально значимым заболеванием относится к совместным полномочиям федеральных органов власти и субъектов РФ. 

Также с 1 января 2017 года в России действует регистр лиц, инфицированных ВИЧ. Он позволяет заранее прогнозировать необходимое количество медикаментов для конкретного региона. Регистр наполнялся в течение года, сейчас в нем есть сведения о 714,3 тыс. пациентов. В сборе и внесении данных участвовали ФСИН, ФМБА России, власти регионов.

Во второй половине 2017 года из резервного фонда РФ было дополнительно выделено 4 млрд рублей для тех больных, которые уже получают антиретровирусную терапию. Тогда сообщалось, что год такой терапии стоит 83 тыс. рублей. А 21,6 млрд рублей необходимо, чтобы обеспечить около 260 тыс. пациентов. 

Руководитель программ фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский отметил, что нужно не только наладить бесперебойные поставки лекарств, но и увеличить долю тех, кто охвачен необходимой терапией.

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— На сегодняшний день лечение получают менее 40% ВИЧ-положительных граждан. Пока на всех зараженных денег не хватает. Терапию назначают только тяжелым больным. Чтобы побороть эпидемию, необходимо добиться бесперебойной поставки лекарств всем 100% нуждающихся, — рассказал Кирилл Барский.

По его словам, важно не допустить сбоев в поставках, потому что только постоянная терапия поможет больным вести обычную социальную жизнь, сохранить трудоспособность, а также позволит восстановить иммунную систему, минимизировать содержание вируса в организме, и человек не сможет заразить другого. 

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, чтобы обеспечить лекарствами всех зараженных, бюджет необходимо увеличить как минимум втрое. А для снижения числа новых инфицированных нужно усилить профилактическую работу. 

— Россияне уже стали чаще проходить тестирование на ВИЧ. Это происходит благодаря масштабным информационным кампаниям и активности врачей во время диспансеризации, — отметил Вадим Покровский. 

В 2018 году был расширен список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. В перечень были включены семь дополнительных препаратов для антиретровирусной терапии. 

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