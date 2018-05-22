Фармацевтов накажут за «забывчивость»

Для аптекарей и производителей, не предоставляющих необходимую информацию о лекарствах, предлагают ввести штрафы до 1 млн рублей. Если же покупатель получил искаженные данные и это нанесло вред его здоровью, денежное наказание вырастет до 5 млн. Законопроект уже подготовили в Минздраве, с ним ознакомились «Известия». По словам экспертов, доказать, что проблемы у пациента возникли из-за конкретного препарата, очень сложно.

Минздрав предлагает штрафовать аптекарей и производителей, не предоставляющих необходимую информацию о лекарствах. Речь идет в том числе и о случаях, когда покупателям не рассказали о более дешевых аналогах или отказались дать инструкцию. За нарушение, по мнению экспертов Минздрава, необходимо ввести денежное наказание от 600 тыс. до 1 млн рублей. А если фармацевт или производитель препарата предоставит искаженную информацию и это нанесет вред здоровью пациентов, им придется заплатить от 1 млн до 5 млн рублей.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве, законопроект находится на стадии согласования и готовится к отправке в правительство.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предлагала штрафовать фармкомпании за недостоверные инструкции.

Проверки регулятора показывали, что производители «забывают» указывать противопоказания и побочные эффекты.

Что касается аптек, за выполнением всех их обязательств следит Росздравнадзор. В этом году Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий наделение Росздравнадзора правом проводить контрольные закупки.

В России с 1 марта 2017 года действует приказ Минздрава, согласно которому фармацевты не имеют права скрывать от покупателя информацию о более доступных аналогах необходимого ему лекарства, а по просьбе клиента должны давать ознакомиться с инструкцией. Однако санкций за нарушение этого приказа до сих пор не было.

Если новые штрафы коснутся аптек, есть риск, что конкуренты будут писать жалобы друг на друга, рассказал генеральный директор аптеки «Ригла» Александр Филиппов. Поэтому необходимо разработать четкие правила, как доказывать и фиксировать нарушения, добавил он.

— В здравом уме никто не откажет пациенту в информации о лекарствах или предоставлении необходимых документов. И сейчас в аптеках есть перечень нужной документации, например, цены на ЖНВЛП, с которыми в любой момент может ознакомиться покупатель, — отметил эксперт.

Доказать причинение вреда здоровью почти невозможно, считает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Однако он поддержал введение штрафов.

— Нововведения повысят уровень информированности о лекарственных средствах. Сумма штрафа приличная, это сыграет свою роль, — считает эксперт.

Миллионные штрафы могут быть «смертельны» для мелких игроков рынка, считает директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

— В России, по статистике, 64 тыс. аптечных учреждений, годовой оборот 1 трлн рублей. Получается, в среднем каждая аптека в месяц получает около 1,3 млн рублей, — пояснил эксперт.

Ранее Минздрав предложил ввести санкции для аптекарей и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты, писали «Известия». Штраф для должностных лиц может составить 50 тыс. рублей, а для юридических — сумму излишне полученной выручки в двойном размере.