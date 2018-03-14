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Правительство предупредили о возможной нехватке рецептурных лекарств

Торгово-промышленная палата направила премьер-министру письмо с опасениями по поводу продажи медикаментов в супермаркетах
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Россиян может ожидать нехватка рецептурных лекарств, прогнозируют в Торгово-промышленной палате. Это произойдет, если будет принят законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты. Часть аптек не выдержит конкуренции и закроется, сказано в письме ТПП премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По словам экспертов, это ограничит доступ потребителей в том числе к жизненно важным медикаментам. В Минпромторге заявили, что изучат позицию участников рынка. 

В Торгово-промышленной палате (ТПП) считают, что продажа безрецептурных медикаментов в супермаркетах может привести «к таким драматическим <...> последствиям, как закрытие аптечных организаций». Как следствие, снизится доступность рецептурных лекарств для граждан, сказано в письме за подписью президента ТПП Сергея Катырина. Копия документа есть в распоряжении «Известий». 

«Реализация заложенных в законопроекте предложений приведет к созданию для торговых организаций исключительных условий, не соответствующих нормам добросовестной конкуренции», — отмечается в обращении на имя Дмитрия Медведева.

В Минпромторге сообщили «Известиям», что занимаются изучением отзывов участников рынка, полученных в ходе общественного обсуждения законопроекта. Оно завершилось 17 января.

Против продажи лекарств в супермаркетах выступает Минздрав. В ведомстве сообщили «Известиям», что реализация инициативы может спровоцировать рост объемов контрафактной продукции на российском фармрынке, а также привести к порче лекарств, так как в продуктовых магазинах сложно обеспечить надлежащие условия хранения. 

Руководитель Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский отметил, что большинство медикаментов из категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — рецептурные.

Цены на них регулирует государство, пояснила глава Аптечной гильдии Елена Неволина. Это снизило прибыль аптечного бизнеса, а конкуренция с магазинами приведет к дальнейшему сокращению его доходов.  

— Около 90% аптек в России частные. Ни одному частнику не выгодно работать себе в убыток, поэтому абсолютно точно аптеки начнут закрываться. Останется несколько самых крупных игроков. Но они не смогут обеспечить всю страну необходимым количеством ЖНВЛП. Поэтому хоть эта категория препаратов и будет более дешевой, но приобрести ее станет проблематично, — считает эксперт.

По данным аналитического агентства DSM Group, в последнее время россияне стали чаще покупать рецептурные препараты. Рост их продаж, к примеру, в январе 2018 года по отношению к январю 2017-го составил 5,2% (+1,9 млрд рублей) в денежном выражении и 4,9% в натуральном (+6,5 млн упаковок). 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин считает, что в бизнесе на место ушедшего игрока всегда придет другой, поэтому, даже если часть аптек закроется, появятся новые, более сильные предприниматели.

Также, как ранее писали «Известия», фармкомпании заявляли о возможном повышении цен на рецептурные лекарства. Таким образом бизнес компенсирует потери от перераспределения потока клиентов между аптеками и магазинами. В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова тогда напомнили, что случаи необоснованного повышения цен будут отслеживаться ФАС.

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