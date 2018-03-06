Врачи помогут пенсионерам сэкономить на лекарствах

При назначении лекарств пожилым пациентам врачи должны учитывать их финансовые возможности. Об этом сказано в проекте рекомендаций по лечению людей старшего возраста. Документ разработан профессиональным сообществом по поручению Минздрава. Медики также будут напоминать пенсионерам о том, что нельзя принимать таблетки, основываясь на советах друзей или участников телепередач о здоровье. Рекомендации поступят во все поликлиники и больницы уже в этом году.

Профессиональное сообщество разработало проект рекомендаций по назначению лекарственной терапии людям пожилого и старческого возраста. Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала «Известиям», что документ подготовлен по поручению ведомства. В течение месяца рекомендации направят в Минздрав на утверждение. После этого их разошлют во все медицинские организации страны.

Врачам рекомендуют при назначении лекарства пожилым проявлять рациональность. Учитывать нужно не только показания, дозы и побочные эффекты, но и экономическую доступность лечения.

— Мы должны избавить людей старшего возраста от самостоятельного поиска замены дорогого лекарства и сразу назначать доступные препараты, — пояснила Ольга Ткачева.

Также докторам рекомендуют просвещать пожилых пациентов о недопустимости приема таблеток по советам соседей или людей, участвующих в телепередачах.

— Люди старшего возраста очень легковерны. Этой проблеме нужно уделять особое внимание, — сказала Ольга Ткачева.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке рекомендаций, проректор по лечебной работе Волгоградского государственного медицинского университета Сергей Недогода отметил, что дешевое лекарство — не значит плохое. Государство дает возможность получить доступные медикаменты в том числе благодаря регулированию цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Если врач не будет учитывать материальные возможности пациента, это может привести к тому, что человек просто не станет лечиться.

— У одного есть богатые внуки и дети, которые могут купить дорогое лекарство, а у другого — нет. Но обоих надо лечить, — отметил Сергей Недогода.

Также в рекомендациях отмечено, что возрастные изменения приводят к снижению функции почек, повышению чувствительности к лекарствам, когнитивным нарушениям, потребности в приеме большого количества препаратов. Всё это увеличивает вероятность передозировки и побочных эффектов. Поэтому при выписке медикаментов пожилым необходим особый подход. К примеру, в документе некоторые антигистаминные препараты советуют назначать из расчета 50% от стандартной дозы. А пациентам с болезнью Паркинсона не рекомендуют выписывать нейролептики, потому что они могут ухудшить состояние человека.

— В США минимум 5% осложнений связано с неправильной, избыточной терапией у лиц пожилого возраста. В России объективную статистику сложно назвать. Но нам нужен документ, который бы позволил врачам минимизировать риски, — отметил Сергей Недогода.

Директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина считает, что врачам необходимо менять подход к лечению пожилых.

— Мы видим нехватку знаний о специфике пожилого возраста и у врачей общей практики, и у социальных работников. И, конечно, мы видим, как манипулируют стариками производители и продавцы лекарственных средств, навязывая людям ненужные препараты, — пояснила эксперт.

Глава фонда Тимченко, член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере Мария Морозова рассказала «Известиям», что, общаясь с пожилым человеком, врач должен учитывать и его забывчивость, и его доверчивость. Старики слушают и рекламу, и мошенников, продающих «чудо-лекарства от всех болезней».

— Врачи должны объяснять, разъяснять, становясь главным источником информации. Тем более когда речь идет о деменции. Не менее важно говорить и с окружением пожилого пациента: детьми, внуками, опекунами, сиделками — людьми, которые любят его, ухаживают за ним и покупают для него лекарства, — пояснила Мария Морозова.

В январе правительство утвердило «дорожную карту» по развитию конкуренции в здравоохранении. Она в том числе предполагает работу по информированию врачей и пациентов о наличии дешевых аналогов дорогостоящих лекарств.