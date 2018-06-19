Минэк подменит ЦБ

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «Шесть с половиной» прекратит действие с 2019 года. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. По его словам, необходимость в этой программе отпадает в связи со снижением ставок по кредитам для предпринимателей. К тому же у Минэкономразвития есть более выгодная программа. И бизнес настаивает на увеличении ее финансирования в 25 раз — до 40 млрд рублей в год.

Программа «Шесть с половиной», которую совместно реализуют Центробанк и Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (МСП), будет завершена в этом году, сообщил «Известиям» руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Программу запустили в конце 2015 года. В ее рамках кредитные организации могут брать определенный лимит средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для выдачи ссуд представителям малого и среднего бизнеса. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита. Конечная ставка составляет 10,6% годовых для среднего бизнеса и 9,6% — для малого. Программа оказалась очень востребованной у предпринимателей: за время ее существования на нее было выделено около 200 млрд рублей. Размер кредита по программе — от 10 млн до 1 млрд рублей. Срок льготного кредитования — более трех лет.

Михаил Мамута отметил, что эта программа изначально создавалась как антикризисная, и сейчас в связи со снижением ключевой ставки регулятора и ставок по кредитам необходимость в ней отпадает.

При этом сохранится другая программа правительства по льготному кредитованию малых и средних предпринимателей, которую реализует Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. По ней конечная ставка составляет 6,5%. Эта программа начала работать с 2018 года. В этом году в общей сложности на нее было выделено 1,4 млрд рублей.

Бизнес с пониманием отнесся к сворачиванию инструмента кредитования ЦБ. С самого начала программа создавалась как временная, объяснил глава «Опоры России» Александр Калинин. Сейчас по ней остался еще не выбранный лимит в размере 50 млрд рублей. При этом программа Минэкономразвития более приемлема для бизнеса, подчеркнул Александр Калинин. Выделенные на нее 1,4 млрд рублей в этом году предприниматели выбрали очень быстро. Расходы на программу нужно увеличить до 40 млрд рублей в год, уверен Александр Калинин.

О необходимости программы Минэкономразвития говорил и президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте. Глава государства отметил, что нужно обеспечить реальную доступность инструмента для предпринимателей. В Минэкономразвития заявили о том, что программа оказалась очень востребованной у бизнеса: на 1 мая 2018 года было заключено 612 кредитных договоров на сумму 30,7 млрд рублей.

Программа ЦБ ориентирована не на все виды бизнеса, а лишь на некоторые из них, отметил вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. В связи с этим инструмент охватывал лишь 1% малого и среднего бизнеса и значимого влияния на развитие сектора не оказывал, добавил он.

Сейчас ставки по кредитам для малых и средних предпринимателей сроком от 1 до 3 лет составляют 11,5% годовых. На срок свыше 3 лет — 9,74%. Таким образом, по программе ЦБ льготные кредиты выдаются по ставкам выше среднерыночных. При этом программа Минэкономразвития с конечной ставкой 6,5% действительно является востребованной.