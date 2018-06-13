Бизнес проверят с разрешения прокуратуры

Контрольно-надзорные органы могут обязать проводить внеплановые проверки предприятий только с разрешения органов прокуратуры. Такой пункт содержится в перечне мероприятий по трансформации делового климата, подготовленном Минэкономразвития на основе предложений представителей бизнеса (есть у «Известий»). Эта норма призвана повысить уровень защиты прав предпринимателей. В Генеральной прокуратуре поддержали предложение.

Меру предлагается распространить на все без исключения внеплановые проверки в отношении всех категорий бизнеса, проводимых на основании сообщений СМИ, жалоб физических и юридических лиц, а также в связи с обнаружением антимонопольным органом признаков нарушений. Исполнителем этого пункта предлагается назначить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что положения из документа по трансформации делового климата являются отражением позиции бизнеса. Меры еще не прошли стадию межведомственного согласования. Финальный перечень мероприятий, окончательно согласованный не только с представителями бизнеса, но и с федеральными органами исполнительной власти, будет внесён в правительство в середине августа, подчеркнули в министерстве.

ФАС настаивает на том, что проведение внеплановых проверок на предмет выявления картельных соглашений имеет смысл только в том случае, когда проверки являются внезапными и оперативными. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. Изменение подходов существенно снизит эффективность выявления картельных соглашений и не позволит результативно выявлять наиболее опасные для экономики нарушения, подчеркнули в службе.

В Генеральной прокуратуре (ГП) поддерживают предложение о введении обязательного согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок бизнеса, рассказал «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации ГП Александр Куренной.

По его словам, согласование с прокурором внеплановых проверок является барьером для необоснованного вмешательства в дела бизнеса. Сейчас ГП подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о госконтроле, с тем чтобы согласовывать проверки бизнеса в восьми сферах, отметил Александр Куренной. В частности, речь идет о банковском надзоре и надзоре в национальной платежной системе.

Обязательное согласование с органами прокуратуры внеплановых проверок повысит уровень ответственности контрольно-надзорных органов, уверена замглавы «Опоры России» Марина Блудян. По ее словам, ведомства контроля и надзора должны будут объяснять прокурорам необходимость проверки, а после ее проведения — отчитываться. При этом, если сотрудники прокуратуры заметят, что одного предпринимателя проверяют несколько раз подряд, они смогут это пресечь.

Внедрять обязательное согласование внеплановых проверок с органами прокуратуры нужно сначала в тестовом режиме в отдельных регионах, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Насколько данная мера окажется правильной, можно будет понять только после «пилота», уверен эксперт.

Сейчас в правительстве обсуждается еще одна мера по упрощению работы бизнеса — видеоконтроль за производством. Это позволит проводить плановые проверки в онлайн-режиме, вместо того чтобы приходить на предприятие лично.