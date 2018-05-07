ФТС создаст реестр сомнительных бизнесменов

Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, будут автоматически заносить в стоп-лист. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной таможенной службе. Информация о таких фирмах направляется в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут отказать им в ведении счета. По оценке ФТС, это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд. Новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска. Это стимулирует компании работать прозрачно и выходить из тени, а значит, повысит собираемость налогов, считают эксперты. Таможенники рассчитывают, что эта мера позволит эффективнее бороться с незаконным выводом капитала за рубеж.

Учредители и руководство компаний, которые были замечены в сомнительных операциях, будут автоматически попадать в стоп-лист ФТС, рассказали «Известиям» в ведомстве. Если те же учредители создадут другую фирму, она сразу окажется в зоне риска: информация о таких юрлицах передается в ФНС и уполномоченные банки для проверки.

Автоматическое добавление сомнительных учредителей в стоп-лист, вероятно, коснется компаний малого и среднего бизнеса, считает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Информация о компании станет доступна по немедленному запросу, это стимулирует их работать более прозрачно, а многих вынудит выйти из теневого сектора, что позитивно скажется на собираемости налогов, считает эксперт.

Таким образом, ФТС развивает методы, которые позволят выявить участников внешнеэкономической деятельности с высоким уровнем риска, а автоматизация процессов должна повысить эффективность борьбы с незаконным выводом капитала, считает заместитель начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля службы Елена Ладожина.

Таможня постоянно анализирует деятельность компаний: фиксирует факты совершения сомнительных финансовых операций, наличие задолженности перед федеральным бюджетом или отсутствие фирмы по указанному при госрегистрации адресу. Это этапы борьбы с созданием фирм-однодневок и незаконным выводом капитала за рубеж. Если компания попала в группу с высоким уровнем риска, информация о ней передается в налоговую инспекцию и уполномоченные банки.

На основании данных ФТС недобросовестным физлицам может быть отказано в госрегистрации новых компаний, а фирмы-однодневки могут быть исключены из ЕГРЮЛ. Уполномоченные банки могут расторгнуть с такой компаний договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций.

В 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска, из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, отметили в ФТС. Менее чем за три года в уполномоченные банки была передана информация о 250 компаниях, проводивших сомнительные операции с использованием деклараций на товары, отметили в ведомстве. Согласно экспертной оценке ФТС, это позволило предотвратить незаконный вывод за рубеж более $3,7 млрд. Теперь информация будет поступать в стоп-лист автоматически, что позволит отслеживать появление компаний с теми же учредителями и оперативно реагировать на это.

При этом бизнес чувствует себя «под колпаком», что может негативно сказаться на психологическом настрое предпринимателей, считает Андрей Кочетков. Для «белого» бизнеса необходимы стимулирующие меры, а не только карательные и надзорные, отметил эксперт.

В начале мая ЦБ впервые раскрыл структуру сомнительных операций в банковском секторе. Оказалось, что 40% сомнительных операций приходится на незаконные схемы, связанные с экспортом товаров за рубеж, а 38% обналичивания проходит через счета физических лиц.

ФТС и Росфинмониторинг ведут активную работу с другими странами для борьбы с незаконным выводом капитала, заявила Елена Ладожина. Так, ведомство направило в 25 стран проекты двусторонних соглашений по предупреждению, выявлению и пресечению сомнительных финансовых операций. А Росфинмониторинг в прошлом году договорился о передаче иностранными финансовыми разведками информации об операциях отдельных компаний и лиц за рубежом. В результате совместной работы таможни и ЦБ с 2015 года объем сомнительных внешнеторговых операций с товарами сократился в 27 раз, с $128,2 млрд до $4,7 млрд. Все эти меры делают невыгодной противоправную деятельность, позволяют сохранить капитал в России и удержать с него необходимые налоги.