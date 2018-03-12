Контрафакт на 1,4 триллиона

Около 35% от проверенных Роспотребнадзором 200 тыс. партий товаров легкой промышленности были контрафактными, сообщили «Известиям» в службе. Согласно данным Минпромторга, незаконный оборот рынка легпрома в России составляет 1,4 трлн рублей. Контрафакт попадает в Россию из-за слабого таможенного контроля на границе стран ЕАЭС с Китаем.

Роспотребнадзор в ходе внеплановых проверок, проведенных с сентября 2017 года по февраль 2018 года, проинспектировал 200 тыс. партий одежды, детской обуви и меховых изделий. Мероприятия служба проводила по поручению президента России Владимира Путина. Сотрудниками ведомства было выявлено, что обязательным требованиям технических регламентов не соответствовала 81 тыс. партий продукции. Практически все нарушения касались требований к маркировке. Так, например, этикетки не соответствовали нормам техрегламента "О безопасности продукции легкой промышленности" или полностью отсутствовали. Также были зафиксированы нарушения в сопроводительных документах к товарам.

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, подобные факты свидетельствуют о том, что продукция была контрафактной. Треть товаров с нарушениями техрегламента были произведены в Китае, 20% — в России, 6% — в Турции.

Справка «Известий» В ходе проверок Роспотребнадзор проверил 11,7 тыс торговых точек. Речь идет о несетевых магазинах (40% от всех проверенных объектов), торговых центрах (37%), рынках (11%), точках крупных ритейлеров (10%). Скрытая часть

Согласно данным Минпромторга, общий объем незаконного оборота изделий легкой промышленности оценивается примерно в 35% рынка, что составляет около 1,4 трлн рублей, из них 50-60% - это серые поставки из-за рубежа.

Причина столь высокого уровня контрафакта в том, что на границах ЕАЭС нет достаточного контроля - это способствует проникновению в Россию нелегального товара, рассказали «Известиям» в Союзлегпроме. Там отметили, что спрос на дешевую продукцию остается достаточно высоким, что способствует развитию нелегального рынка.

— Люди зачастую покупают товары, не обращая особого внимания на их качество, — соглашается гендиректор союза «Антиконтрафакт» Светлана Квасова. По ее словам, сейчас нелегальная продукция из других стран идет главным образом по поддельным документам или контрабандой, то есть вообще без сопроводительной документации.

Импортный контрафакт, в частности китайский, попадает в Россию в основном из Киргизии и Казахстана, утверждает исполнительный директор некоммерческого партнерства "РусБренд" Алексей Поповичев. По его словам, таможенные службы этих стран уделяют мало внимания контролю за ввозом продукции. А поскольку Киргизия и Казахстан входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где изделия не подлежат дополнительным проверкам и процедурам таможенного оформления, контрафакт беспрепятственно попадает в Россию.

В ФТС "Известиям" рассказали, что для пресечения оборота контрафактной продукции таможенные органы стран ЕАЭС организуют мероприятия по обнаружению мест возможного хранения и реализации таких товаров. В 2017 году таможенниками стран ЕАЭС было проведено 487 таких проверок.

Для выявления контрафактной продукции необходимы механизмы отслеживания товаров — с их помощью можно установить все стадии перемещения продукции, уверены в Роспотребнадзоре. Подобные механизмы с 2016 года в России реализуются на рынке меховых изделий, где шубы маркируются RFID-метками. В Минпромторге отметили, что сейчас ведется работа по созданию системы отслеживания обувной продукции - эксперимент начнется в июне.

Идентификация товаров позволяет компаниям защитить свои бренды от репутационных рисков, связанных с контрафактом. А покупатели могут быть уверены в том, что приобретают легальные вещи.