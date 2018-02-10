ФТС оценила объем входящих посылок из зарубежных онлайн-магазинов

Россияне получили в 2017 году более 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов, при этом 90% из них приходится на Китай, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

«За 2017 год — порядка 275 млн посылок по «Почте России», и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов. В итоге мы имеем 300 млн входящих бандеролей по трансграничной торговле — это огромный объем», — приводит его слова ТАСС.

По словам замглавы ФТС, почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока посылок. Давыдов объяснил это тем, что в России самый высокий порог ввоза для физических лиц в мире.

6 декабря в России расширили перечень предоставляемой информации для экспресс-перевозчиков. Российских покупателей обязали указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары при оформлении доставки из зарубежных онлайн-магазинов.