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Страны ЕАЭС договорились о порогах беспошлинной интернет-торговли

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о снижении порогов беспошлинной интернет-торговли. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран организации сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что до конца 2018 года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, будет €1 тыс. Снижение будет проходить поэтапно: с 1 января 2019 года порог составит €500, а с 1 января 2020 года — €200, передает «Интерфакс».

«Мы договорились, что этот уровень, естественно, будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского союза», — отметил российский премьер.

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