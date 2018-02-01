Прямой эфир
Сюжет:

Медведев поручил обеспечить участие оправданных спортсменов в ОИ–2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил как можно быстрее обеспечить для оправданных арбитражем российских атлетов возможность участия в Олимпиаде-2018.

«Нужно как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться теми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются», — заявил он на заседании правительства.

По словам Медведева, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в очередной раз подтверждает то, что россияне абсолютно заслуженно получили свои медали на Играх в Сочи.

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах. Решение позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее.

В отношении еще 11 спортсменов РФ суд в Лозанне смягчил санкции, заменив пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме ожидают решения МОКа по итогам CAS
Глава ОКР назвал справедливым решение CAS об отмене санкции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017