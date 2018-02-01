Медведев поручил обеспечить участие оправданных спортсменов в ОИ–2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил как можно быстрее обеспечить для оправданных арбитражем российских атлетов возможность участия в Олимпиаде-2018.

«Нужно как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться теми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются», — заявил он на заседании правительства.

По словам Медведева, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в очередной раз подтверждает то, что россияне абсолютно заслуженно получили свои медали на Играх в Сочи.

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены МОКом от участия в Олимпиадах. Решение позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее.

В отношении еще 11 спортсменов РФ суд в Лозанне смягчил санкции, заменив пожизненную дисквалификацию на пропуск одной Олимпиады.