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Медведев призвал страны ЕАЭС выработать единый подход к криптовалютам

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать единые стандарты хождения криптовалюты в рамках ЕАЭС.

На форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в Алма-Ате глава правительства отметил, что экономики стран — участниц объединения тесно связаны между собой, а государства не должны замыкаться в рамках национальной модели.

«В противном случае всё это будет под совершенно другим углом развиваться и будет выглядеть не вполне понятным и законным», – заявил премьер-министр РФ.

По словам Медведева, без международных конвенций сфера, связанная с криптовалютами, будет выглядеть «не вполне понятной и законной».

Кроме того, он предложил руководителям ЕАЭС в полной мере задействовать технологию блокчейн, создав единое электронное пространство для обмена данными, что позволит, например, выдавать справки гражданам одной страны на территории другой.

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