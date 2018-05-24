Титов заявил о готовности бизнесменов обеспечить прорыв в экономике России

Российский предпринимательский класс готов к прорыву, заявленному в майском указе президента РФ Владимира Путина, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он рассказал в павильоне мультимедийного информационного центра «Известия» на ПМЭФ-2018, передает корреспондент iz.ru.

«Предприниматели, конечно, считают прорыв необходимым, а прорыв, который улучшает качество жизни в стране, как ни странно, предприниматели поставили на первое место», — сказал он.

В качестве подтверждения этому Титов привел недавно проведенный среди бизнесменов опрос ВЦИОМа. По его словам, коммерсанты среди всех задач в экономической политике выделили повышение заработных плат и качества жизни людей, поскольку они хотят иметь нормальную среду для реализации своих товаров и услуг.

Вместе с тем Титов обратил внимание, что бизнесмены не очень понимают, как выполнять майский указ. Он выразил надежду, что к осени власти РФ представят программу по достижению обозначенных целей.

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. В тот же день он подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира.

Среди прочих, в документе содержится пункт, который касается поддержки бизнеса. Так, Путин поручил увеличить число предпринимателей до 25 млн человек, упростить для них налоговую отчетность и нарастить объем выдаваемых льготных кредитов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».