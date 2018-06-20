Компании увернулись от санкций

Большинство российских компаний сообщают о том, что санкции не оказали никакого влияния на их деятельность. Они также отмечают улучшение бизнес-климата в последние месяцы. Об этом говорится в докладе Центробанка со ссылкой на проведенный мониторинг («Известия» ознакомились с документом). Оптимистичные настроения предприятий позволяют ожидать улучшения экономической активности. В регуляторе подчеркивают, что ситуация на финансовых рынках будет оставаться устойчивой, риски неблагоприятного развития событий оцениваются как невысокие.

Расширение санкций США против России в апреле этого года не оказало значительного влияния на экономическую активность в стране. Так, 70% российских компаний не почувствовали эффекта от новых санкций. Также предприниматели заявили об улучшении бизнес-климата в России в последние месяцы. Такие данные приводятся в докладе Банка России после проведенного регулятором мониторинга. Положительная оценка делового климата позволяет ожидать сохранения стабильного роста экономической активности, уверены в ЦБ.

Изменение внешних условий и расширение санкций в отношении России привели к повышению уровня рисковой премии на Россию, констатирует при этом регулятор. Тем не менее, по данным РЭУ имени Г.В. Плеханова, этот показатель увеличился незначительно. Участники финансового рынка после введения новых санкций оценивали риск банкротства России только в 10,1%. До расширения ограничительных мер этот показатель составлял порядка 8%. Также после введения новых санкций под давлением валютных спекулянтов ослаб курс рубля, однако он быстро отыграл потери.

Впрочем, как отмечает регулятор, прямое действие новых санкций на внешние потоки России было ограниченным. Это связано с тем, что доля трансграничных торговых и финансовых операций, на совершении которых могут напрямую сказаться санкции, невелика как в отношении к показателям платежного баланса России, так и к ВВП. При этом ситуация на финансовых рынках останется устойчивой, а риски неблагоприятного развития событий оцениваются как невысокие, отмечается в докладе Банка России.

Бизнес-климат в России можно назвать нейтральным, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Для его изменения необходимо принимать соответствующие законы, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Для большинства российских организаций санкции действительно прошли незаметно, однако крупнейшие системообразующие компании они все-таки затронули, констатирует эксперт.

Больше всех от новых американских санкций пострадала компания по производству алюминия «Русал». Стоимость ее акций на Гонгконгской бирже упала до исторического минимума. После чего в компании предупредили о возможности технического дефолта по кредитным обязательствам. Российское правительство сейчас рассматривает различные меры поддержки компаний, пострадавших от новых санкций. Например, обсуждалась возможность создания в Калининграде и на Дальнем Востоке двух офшорных зон, в которых организации могут зарегистрироваться и платить налоги по особым условиям. Бизнесмен Олег Дерипаска, также включенный в санкционный список, решил сократить свою долю в капитале компании En+, крупнейшем акционере UC Rusal, и покинуть ее совет директоров, сообщали в En+.

В краткосрочной перспективе ситуация на финрынках останется стабильной под действием довольно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Однако для долгосрочного развития финансовых рынков столь высокая ключевая ставка (7,25%) не подходит, отметил он.

ЦБ будет придерживаться умеренно-жесткой монетарной политики дольше, чем предполагалось ранее. Это связано с повышением НДС в 2019 году с 18 до 20% и, как следствие, с увеличением инфляции. По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п. Частично этот эффект может реализоваться уже в 2018 году. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Однако в начале 2020 года темпы роста потребительских цен вернутся к 4%.