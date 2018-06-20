Принципы — дороже

Россияне не готовы жертвовать принципами ради потенциальной экономической выгоды. Почти две трети граждан уверены, что следует проводить жесткую внешнюю политику и не обращать на санкции внимания. Это показали результаты исследования ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия». При этом в стране снижается число тех, кто допускает некоторые уступки в пользу отмены ограничений. Для российского общества неприемлемо давление извне, отмечают эксперты.

Большинство россиян — 73% — считают, что РФ должна придерживаться жесткой внешнеполитической линии и не реагировать на введенные против страны санкции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа «Западные санкции: перемена участи?» Два месяца назад эту позицию разделяли 67%. Одновременно с 20% до 17% уменьшилась и доля респондентов, которые считают необходимым стремиться к отмене санкций, даже если для этого придется пойти на некоторые уступки.

Более того, 78% опрошенных считают, что от антироссийских санкций пострадала не РФ, а страны, которые их вводили. По мнению ровно половины опрошенных, внешние ограничения принесли России скорее пользу, чем вред.

34% респондентов отметили положительное влияние санкций на отечественную экономику. По их мнению, ограничения способствовали общему экономическому развитию и импортозамещению, простимулировали рост ВПК и повысили обороноспособность государства. Негативные последствия санкций — такие как рост цен и налогов, снижение экономического роста, отсутствие некоторых зарубежных товаров в магазинах и рост курса доллара — отметили треть россиян. 20% опрошенных убеждены, что ограничения никак не сказались на состоянии экономики России.

Социологи интересовало и мнение россиян о влиянии санкционной политики на их собственное материальное положение. 67% сообщили, что не заметили его. По мнению 24%, на их семейном бюджете санкции отразились отрицательно. Еще 2% заявили, что ограничения улучшили их материальную ситуацию.

В целом же граждане интересуются санкциями всё меньше. В апреле за новостями по этой теме следили 61% граждан, в начале июня — 57%. Кроме того, доля тех, кого эта тема вообще не интересует, за это время выросла с 37% до 41%.

Спустя четыре года санкции уже не вызывают особого страха у россиян, отметил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя для «Известий» итоги исследования. По его словам, хотя граждане и критикуют социально-экономическое положение страны, абсолютное большинство не ставит под вопрос продолжение независимого внешнеполитического курса, который ассоциируется с президентом Владимиром Путиным.

— Значительная часть респондентов усматривает в санкциях преимущественно позитивные экономические последствия. Тем не менее каждый четвертый фиксирует негативное влияние санкций на свое благосостояние. Таким образом, общественный запрос на отмену санкций есть, но он не предполагает ревизию политики Москвы в мире. Менять принципы на чечевичную похлебку мы не готовы, — подчеркнул социолог.

Для российского общества неприемлема политика давления извне, подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Санкционный режим воспринимается россиянами как вмешательство Запада во внутренние дела РФ, стремление принудить ее к уступкам, навязать свою позицию, ограничить ее свободу и суверенитет.

— Такая политика вызывает у граждан РФ ответную негативную реакцию, которая усиливается по мере усиления внешнего давления на Россию. При этом даже представители той части общества, которые считают, что санкции оказывают серьезное негативное воздействие на экономику, зачастую придерживаются ориентации на жесткий внешнеполитический курс, готовы «затянуть ремни» и пойти на определенные материальные потери, — уверен политолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 10 по 11 июня 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. россиян. Социологи общались с респондентами по телефону.