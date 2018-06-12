МИД заявил о нулевом эффекте от расширения антироссийских санкций

Расширение антироссийских санкций, объявленное накануне министерством финансов США, принесет нулевой результат. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном во вторник, 12 июня, на сайте ведомства.

Заставить Москву изменить самостоятельную политику на международной арене не получится, указывается в документе.

США возомнили себя мировым жандармом и «с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», отмечает МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали запомнить, что последние два раза Вашингтон расширял санкции против в РФ в канун главных национальных праздников — Дня Победы и Дня России.

Накануне глава международного комитета Совфеда Константин Косачев указал, что санкционный механизм США против России вышел из-под контроля здравого смысла.

Со своей стороны министр финансов США Стивен Мнучин объяснил расширение санкций против российских компаний и физических лиц угрозой кибербезопасности страны и их партнеров.