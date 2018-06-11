Косачев назвал санкционный механизм США вышедшим из-под контроля

Санкционный механизм США против России вышел из-под контроля здравого смысла и выглядит всё более неубедительно и жалко, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Так он прокомментировал новые антироссийские санкции, введенные минфином США 11 июня. Под ограничения попали три физлица и три компании.



«Такое впечатление, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он существует сам по себе и требует постоянной подпитки для самоутверждения», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению сенатора, для Вашингтона уже давно не имеет значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности, тем более что в случае с Россией нет ни первого, ни второго.

Вместе с тем Косачев обратил внимание, что если авторы санкций признают бессмысленность ограничений, то совершат себе «политическое харакири».