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Володин анонсировал изменения в законе о соблюдении санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций в России претерпевает существенные изменения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Конечно, с пониманием того, что мы должны делать всё для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес от санкций и недружественных шагов», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что для доработки инициативы ко второму чтению еще требуется время. 

15 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в России. То есть исполнение санкций будет караться штрафами до 600 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. 

В начале июня Володин заявил о намерении принять данный законопроект до конца июля

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