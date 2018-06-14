Володин анонсировал изменения в законе о соблюдении санкций

Законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций в России претерпевает существенные изменения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Конечно, с пониманием того, что мы должны делать всё для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес от санкций и недружественных шагов», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что для доработки инициативы ко второму чтению еще требуется время.

15 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в России. То есть исполнение санкций будет караться штрафами до 600 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет.

В начале июня Володин заявил о намерении принять данный законопроект до конца июля.