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Володин подтвердил намерение принять закон об антисанкциях до конца июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутаты Госдумы могут принять закон об ответственности за исполнение антироссийских санкций до завершения весенней сессии парламента. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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«Проведем все консультации, и этот вопрос вынесем на рассмотрение, постараемся всё равно до завершения весенней сессии этот вопрос рассмотреть», — цитирует его «Интерфакс».

Спикер Госдумы пояснил, что при рассмотрении этой инициативы необходимо предложить меры, которые позволят улучшить инвестиционный климат и обеспечить защиту бизнеса и прав предпринимателей, а также юридических лиц, которые могут пострадать от санкций.

Данный законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет за отказ выполнять соглашения с гражданами РФ в рамках исполнения ограничительных мер, введенных против России иностранными государствами. Кроме того, за пособничество другим странам в продвижении санкций нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее Володин заявил, что главной задачей парламентской дипломатии является содействие восстановлению стабильности в мире, нарушенной из-за санкций и информационных войн.

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