Володин подтвердил намерение принять закон об антисанкциях до конца июля

Депутаты Госдумы могут принять закон об ответственности за исполнение антироссийских санкций до завершения весенней сессии парламента. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Проведем все консультации, и этот вопрос вынесем на рассмотрение, постараемся всё равно до завершения весенней сессии этот вопрос рассмотреть», — цитирует его «Интерфакс».

Спикер Госдумы пояснил, что при рассмотрении этой инициативы необходимо предложить меры, которые позволят улучшить инвестиционный климат и обеспечить защиту бизнеса и прав предпринимателей, а также юридических лиц, которые могут пострадать от санкций.

Данный законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет за отказ выполнять соглашения с гражданами РФ в рамках исполнения ограничительных мер, введенных против России иностранными государствами. Кроме того, за пособничество другим странам в продвижении санкций нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее Володин заявил, что главной задачей парламентской дипломатии является содействие восстановлению стабильности в мире, нарушенной из-за санкций и информационных войн.