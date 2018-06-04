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Володин рассказал о главной задаче парламентской дипломатии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Парламентская дипломатия должна помочь восстановлению стабильности в мире, нарушенной из-за санкций и информационных войн, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 июня на открытии Первого международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

«В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами», — цитирует спикера Госдумы «Интерфакс».

Володин подчеркнул, что международную стабильность можно восстановить только путем взаимоуважения стран друг к другу и выполнения решений ООН. По его словам, «важно, чтобы международно признанные правила, стандарты поведения соблюдались всеми без исключения».

Председатель Госдумы добавил, что попытки воздвигать новые стены и барьеры при помощи санкционного давления «противоречат принципам глобального развития: открытости, солидарности, взаимозависимости и коллективной ответственности».

Первый международный форум «Развитие парламентаризма» открылся в Москва 4 июня. Участие в форуме принимают представители 96 стран мира.

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