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Володин назвал главную цель закона о контрсанкциях

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Закон о контрсанкциях является рамочным и предоставляет дополнительные полномочия президенту и правительству России. Об этом «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Главная цель этого закона — защитить Россию от недружеских действий со стороны США и других государств. Защитить безопасность граждан, права и свободы, защитить наш суверенитет и территориальную целостность», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что данный законопроект позволит президенту и правительству всё необходимое в этом направлении.

22 мая Госдума одобрила в третьем, заключительном чтение закон о контрсанкциях. Документ наделяет президента и правительство правом на введение различных мер противодействия в ответ на недружественные меры со стороны США и других государств в отношении России.

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