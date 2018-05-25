Прямой эфир
Сюжет:

Володин высказался об отдыхе чиновников в «санкционных» странах

0
Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в России нет парламентариев, которые ездят на отдых в страны, поддерживающие антироссийские санкции. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 1» на полях ПМЭФ-2018.

За исполнение санкций — в колонию
Соблюдение антироссийских санкций на территории РФ может обернуться четырьмя годами заключения

«Вы считаете, что у нас есть депутаты, которые поедут отдыхать в страну, которая против нас вводит санкции? Я не верю в то, что такие депутаты есть... А если кто-то и есть, то, надеюсь, избиратели сделают выводы», — приводит его слова ТАСС

В связи с этим Володин сомневается в необходимости запрещать народным избранникам отдых в странах с недружественной политикой в отношении России. 

23 мая представители бизнес-сообщества России предложили увольнять чиновников и парламентариев за отдых в «санкционных» странах. Инициатива была направлена на имя Володина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне собрались в Турцию
Туроператоры ожидают, что продадут туда треть зарубежных путевок в этом году
Каникулы без последствий
В России ужесточили правила организации детского отдыха

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017