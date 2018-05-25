Володин высказался об отдыхе чиновников в «санкционных» странах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в России нет парламентариев, которые ездят на отдых в страны, поддерживающие антироссийские санкции. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 1» на полях ПМЭФ-2018.

«Вы считаете, что у нас есть депутаты, которые поедут отдыхать в страну, которая против нас вводит санкции? Я не верю в то, что такие депутаты есть... А если кто-то и есть, то, надеюсь, избиратели сделают выводы», — приводит его слова ТАСС.

В связи с этим Володин сомневается в необходимости запрещать народным избранникам отдых в странах с недружественной политикой в отношении России.

23 мая представители бизнес-сообщества России предложили увольнять чиновников и парламентариев за отдых в «санкционных» странах. Инициатива была направлена на имя Володина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко.