Глава РФПИ указал на понимание Запада неэффективности санкций

Западные государства, в том числе Япония и Франция, понимают, что политика санкций абсолютно не работает. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Возможно, более разумным подходом будет строить тот альянс, который президент явно сейчас строит. Фактически появляется сейчас антисанкционная коалиция ведущих стран, которая говорит, что санкции в принципе — это вредно», — отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что Россия занимает взвешенную позицию — Москва готова отвечать на санкции, однако предлагает «работать на консенсусе».

Дмитриев также высоко оценил приезд президента Франции Эммануэля Макрона на ПМЭФ, что придаст импульс для развития российско-французских отношений.

24 мая РФПИ заключил шесть инвестсоглашений с французскими предпринимателями. Общая сумма контрактов составила около €1 млрд.

Петербургский международный экономический форуме проходит в Северной столице 24–26 мая. На мероприятии зарегистрировано около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран.