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Глава РФПИ указал на понимание Запада неэффективности санкций

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Западные государства, в том числе Япония и Франция, понимают, что политика санкций абсолютно не работает. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Возможно, более разумным подходом будет строить тот альянс, который президент явно сейчас строит. Фактически появляется сейчас антисанкционная коалиция ведущих стран, которая говорит, что санкции в принципе — это вредно», — отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что Россия занимает взвешенную позицию — Москва готова отвечать на санкции, однако предлагает «работать на консенсусе».

Дмитриев также высоко оценил приезд президента Франции Эммануэля Макрона на ПМЭФ, что придаст импульс для развития российско-французских отношений.

24 мая РФПИ заключил шесть инвестсоглашений с французскими предпринимателями. Общая сумма контрактов составила около €1 млрд.

Петербургский международный экономический форуме проходит в Северной столице 24–26 мая. На мероприятии зарегистрировано около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран.

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