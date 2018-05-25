Кисляк исключил негативное действие контрсанкций на бизнесменов России

Контрсанкции являются ответными мерами в отношении тех, кто принимает ограничительные меры в отношении России. Данная мера не отразится на российском бизнесе. Об этом газете «Известия» рассказал член Совета Федерации, экс-посол России в США Сергей Кисляк.

Он подчеркнул, что введение контрсанкций стало вынужденной мерой. Данный закон создает рамки, позволяющие правительству принимать конкретные шаги.

«И здесь два важных момента. Первое — то, что созданы правовые рамки для действий правительства, и, во-вторых, послан серьезный сигнал, что просто так мы на это смотреть не будем», — заявил Кисляк.

Парламентарий отметил, что в отличие от США, которые используют российский фактор в своей внутриполитической борьбе, многие государства заинтересованы в развитии отношений с Россией, что подтверждает экономический форум.

ПМЭФ — ежегодное российское мероприятие, проходящее в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие проходит под лозунгом — «Создавая экономику доверия». В нем принимают участие более 10 тысяч человек из более чем 120 стран мира.