Турчинов пожаловался на клоунов и дилетантов в украинской политике

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в украинской политике, число которых, по его словам, увеличивается с каждыми новыми выборами.

«В результате массовая неврастения, часто царящая в сессионном зале, передается и обществу. Многие депутаты, не имея возможности реализовать себя как законодатели, реализовывают себя в качестве бизнес-лоббистов, клоунов, бойцов или провокаторов», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Глава СНБО заявил, что хотя политика — это тоже профессия, на Украине смотрят на работу депутата, как на систему обогащения и на возможность самоутверждения.

В связи с этим Турчинов высказался за приход в украинское политическое пространство новых лиц с мозгами, профессиональными знаниями, опытом, ответственностью и моралью. Вместе с тем он обратил внимание на то, что зачастую это «новое лицо» в сознании украинского обывателя это «хорошо забытое старое».