Прямой эфир

Турчинов пожаловался на клоунов и дилетантов в украинской политике

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в украинской политике, число которых, по его словам, увеличивается с каждыми новыми выборами.

Маниловщина в желто-синих тонах
Почему на Украине все чаще ставят недостижимые цели

«В результате массовая неврастения, часто царящая в сессионном зале, передается и обществу. Многие депутаты, не имея возможности реализовать себя как законодатели, реализовывают себя в качестве бизнес-лоббистов, клоунов, бойцов или провокаторов», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Глава СНБО заявил, что хотя политика — это тоже профессия, на Украине смотрят на работу депутата, как на систему обогащения и на возможность самоутверждения. 

В связи с этим Турчинов высказался за приход в украинское политическое пространство новых лиц с мозгами, профессиональными знаниями, опытом, ответственностью и моралью. Вместе с тем он обратил внимание на то, что зачастую это «новое лицо» в сознании украинского обывателя это «хорошо забытое старое».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине призвали переименовать Переяслав-Хмельницкий
Мэрия Харькова оценила ущерб от погрома националистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017