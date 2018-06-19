Раскрыт тайный аккаунт Порошенко в Facebook

Президент Украины Петр Порошенко, помимо официальных аккаунтов в соцсетях, в течение 4,5 лет вел «секретную» страничку в Facebook для общения с близкими. Ее обнаружил журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский.

По его словам, президент скрывался на просторах Сети под псевдонимом Peter Lions («Петр Лев») и с аватаркой Питера Пэна.

«Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко: «Он одновременно и «царь зверей», и «волшебник-супергерой». Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе», — посмеялся журналист в своем Facebook.

На тайный аккаунт Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи. Сам украинский лидер подписан на трех журналистов, включая Дубинского, причем попросился ему в друзья сам.

Страница «Петр Лев» существует до сих пор, но после поста журналиста и начале публикации скринов с нее Порошенко эту страницу подчистил. Теперь она открыта только для «друзей». Как иронизирует Дубинский, сложно придумать «лучшего доказательства аутентичности».

Ранее в июне Порошенко пригрозил основателю Facebook Марку Цукербергу, что «поработает» с ним, если у украинских пользователей возникнут проблемы с защитой персональных данных.