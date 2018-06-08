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Порошенко пригрозил «поработать» с основателем Facebook

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Фото: ТАСС/Christophe Gateau
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Президент Украины Петр Порошенко пригрозил основателю Facebook Марку Цукербергу, что «поработает» с ним, если у украинских пользователей возникнут проблемы с защитой персональных данных. Он напомнил про масштабную утечку информации, после которой разработчику социальной сети пришлось оправдываться перед всем миром.

«Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем», — заявил украинский лидер на встрече со студентами в Киеве. Также Порошенко напомнил молодежи о том, что в стране запрещены такие социальные сети как «ВКонтакте» и «Одноклассники», пишет «РИА Новости».

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за утечки данных, которыми потом воспользовались в рекламных целях. Компания Cambridge Analytica незаконно завладела информацией о примерно 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что информация была использована во время выборов президента США, а также в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. В июне Facebook признал новую утечку данных.

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