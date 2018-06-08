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В Facebook признали новую утечку данных пользователей

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Фото: Global Look Press/Josef Horazny
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Администрация социальной сети Facebook заявила, что некоторые публикации 14 млн пользователей, которые были предназначены для ограниченного круга лиц, стали доступны широкой общественности.

Отмечается, что ситуация стала возможна в результате изменения настройки данных учетных записей без ведома хозяев в результате ошибки. Из-за этого сообщения и материалы около 14 млн пользователей, предназначенные ограниченным группам людей, стали доступны всем, сообщает ТАСС.

Ошибки происходили с 18 по 27 мая. Специалисты выявили проблему 22 мая, однако смогли изменить настройки опубликованных ранее сообщений только через пять дней. Сама же ошибка возникла в результате испытаний новой функции. Сейчас администрация соцсети уведомляет пользователей и приносит им извинения.

В марте стало известно, что в ходе американских выборов в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. 

В Facebook утечку личных данных назвали ошибкой. 16 мая министерство юстиции США и подведомственное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении Cambridge Analytica.

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