В Facebook признали новую утечку данных пользователей

Администрация социальной сети Facebook заявила, что некоторые публикации 14 млн пользователей, которые были предназначены для ограниченного круга лиц, стали доступны широкой общественности.

Отмечается, что ситуация стала возможна в результате изменения настройки данных учетных записей без ведома хозяев в результате ошибки. Из-за этого сообщения и материалы около 14 млн пользователей, предназначенные ограниченным группам людей, стали доступны всем, сообщает ТАСС.

Ошибки происходили с 18 по 27 мая. Специалисты выявили проблему 22 мая, однако смогли изменить настройки опубликованных ранее сообщений только через пять дней. Сама же ошибка возникла в результате испытаний новой функции. Сейчас администрация соцсети уведомляет пользователей и приносит им извинения.

В марте стало известно, что в ходе американских выборов в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

В Facebook утечку личных данных назвали ошибкой. 16 мая министерство юстиции США и подведомственное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении Cambridge Analytica.