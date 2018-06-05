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Греческий министр обвинил Facebook в поддержке нацизма

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Facebook оказался в центре скандала из-за удаления статьи греческого журналиста Никоса Бойопулоса. Социальную сеть обвинили в поддержке нацизма и попытке заглушить историческую память.

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Бойопулос опубликовал на своей странице статью, посвященную резне в деревне Канданос на Крите в июне 1941 года. Журналист напомнил, что тогда немецкие войска расстреляли 180 жителей деревни. Он также выступил с критикой греческой партии «Золотая заря», которая, по его мнению, пропагандирует неонацистскую идеологию.

2 июня Facebook удалил статью Бойопулоса и заблокировал его страницу на сутки. Инцидент получил широкий общественный резонанс и привлек внимание властей Греции, сообщает «РИА Новости».

Министр юстиции страны Ставрос Контонис, выступая на заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, подверг критике Facebook. Он подчеркнул, что введение цензуры неприемлемо, а соцсеть пытается заглушить историческую память и покровительствует членам «Золотой зари».

Европейский комиссар Джулиан Кинг, председательствующий в Совете, пообещал, что этот «серьезный инцидент» немедленно расследуют. Его позицию поддержали и другие министры юстиции стран-членов ЕС, уточняет «Ридус».

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