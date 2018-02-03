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Глава МИД ФРГ подтвердил вину Германии в преступлениях нацизма

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Фото: Global Look Press/M. Popow
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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подтвердил историческую вину Германии в преступлениях нацизма в Европе. Так дипломат прокомментировал принятый в Польше закон, наказывающий за утверждения о соучастии поляков в преступлениях Третьего рейха.

«Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря уничтожения, кто управлял ими и убил там миллионы европейских евреев, а именно: немцы», — сказал глава внешнеполитического ведомства Германии.

По его выражению, «отдельные коллаборационисты ничего не меняют».

«Только тщательный анализ собственной истории может привести к примирению», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

Как писал iz.ru, 1 февраля сенат Польши одобрил законопроект, который вводит уголовное наказание за публичное распространение ряда сведений о Второй мировой. По ключевой статье документ получил неофициальное название закон о пропаганде идеологии украинских националистов, а пресса окрестила его законом о «бандеровской идеологии».

Кроме того, законопроектом предлагается карать в уголовном порядке отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам. За это предусматривается штраф или тюремное заключение до трех лет.

Закон еще не вступил в силу, поскольку его еще не подписал президент Польши Анджей Дуда.

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