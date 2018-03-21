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Депутат Европарламента обвинил США и ЕС в активизации неонацизма на Украине

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Депутат Европарламента (ЕП) от коммунистической партии Португалии Жоао Пимента Лопес заявил, что США и ЕС способствовали активизации неонационалистических движений на Украине.

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Об этом Лопес заявил в ходе обсуждения ситуации с правами человека на Украине на полях 37-й сессии Совета по правам человека ООН, передает «РИА Новости». Евродепутат отметил, что события на майдане не произошли бы без операции по вмешательству, которую поддерживал Запад.

«Они не могли бы произойти без массовой операции по вмешательству, которую поддерживали США и ЕС, которые активно помогали неофашистским идеологическим движениями в стране», — сказал Лопес. Он добавил, что Евросоюз нарушил свои законы, осуществляя прямое вмешательство в события на майдане.

Ранее сообщалось, что неонацисты на Украине готовятся к захвату Киево-Печерской лавры. 4 марта радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами во Львове, в январе неонацисты бросили дымовую шашку в слушателей лекции о холокосте.

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