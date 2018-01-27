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Выставка в Европарламенте рассказывает о нацизме на Украине

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В здании Европарламента в Брюсселе накануне Международного дня жертв холокоста (27 января) открылась выставка «Государство обмана: сила нацистской пропаганды». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Экспозиция рассказывает об истории становления и развития идеологии нацизма — с начала XX века до наших дней. Отдельные материалы посвящены деятельности нацистских групп на Украине.

Замечать проблему нацизма на Украине в ЕС начали только сейчас, несмотря на то что на протяжении четырех лет киевский режим внедряет в стране неонацистскую идеологию, героизируя нацистов, переименовывая в их честь улицы, ставя им памятники, отмечает телеканал.

О «необходимости бороться с возрождением неонацизма» в Брюсселе вспомнили, когда стремительно стало расти влияние праворадикальных партий, возникла угроза политической дестабилизации Евросоюза.

Выставка «Государство обмана: сила нацистской пропаганды» проходит с 25 января по 13 мая 2018 года.

21 декабря 2017 года сейм Латвии принял закон, уравнивающий статус советских и нацистских ветеранов.

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