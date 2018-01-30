Радикалы во Львове бросили дымовую шашку в слушателей лекции о холокосте

Украинские радикалы при помощи дымовой шашки пытались сорвать лекцию о холокосте во Львове, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Антисемитизм на грани террора. Вчера во Львове во время лекции о холокосте, которую читала глава исследователь Шоа Hellen Andronatiy, человек в маске бросил в зал дымовую шашку. Нападение произошло в книжном магазине», — написал Долинский в Facebook.

По его словам, бросивший шашку человек не смог прорваться в сам зал из-за большого числа людей, которые стояли в проходе и на лестнице.

Долинский добавил, что полиция действия радикалов никак не комментирует.

Напомним, 29 января украинские радикалы в Днепре (Днепропетровск) сорвали проведение памятного мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.