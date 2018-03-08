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Неонацисты на Украине готовятся к захвату Киево-Печерской лавры

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Фото: Depositphotos
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Украинские неонацисты дали обещание захватить Киево-Печерскую лавру, телеканал «Звезда» сообщает, что накануне группа радикально настроенных националистов ворвалась в Успенский собор, где провела псевдомолебен.

Во время акции радикалы заявили, что Успенский собор и Трапезный храм должны относиться к Украинской церкви, не к Московской.

Сопровождал группу неонацистов мужчина в рясе, представлявшийся священнослужителем Киевского патриархата. «После молебна молодые люди устроили видеосъемку недалеко от храма», — цитирует сайт «Русвесна» представителя Союза православных журналистов, рассказавшего об угрозах захвата лавры.

«Сегодня пришли в эту церковь и побыли здесь полчаса. Завтра придем в другую — и выйдем через несколько дней. Потом придем и не выйдем уже никогда», — приводят слова неонацистов СМИ.

4 марта радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами во Львове, в январе неонацисты бросили дымовую шашку в слушателей лекции о холокосте.

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