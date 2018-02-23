Мэрия Львова разрешила демонтировать стелу Монумента славы

Мэрия украинского Львова разрешила демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы в городе.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на решение горисполкома.

Монумент славы — мемориал в память о победителях нацизма в Великой Отечественной войне

Ранее заместитель львовского мэра Андрей Москаленко заявил, что стелу Монумента славы планируют демонтировать во Львове из-за аварийного состояния конструкции.

По данным агентства, подготовительные работы по демонтажу стелы начнутся уже 26 февраля.

Ранее в феврале сообщалось, что Красно-черное знамя запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) во вторник, 20 февраля, было официально поднято перед зданием Львовского городского совета.