Мэрия Львова разрешила демонтировать стелу Монумента славы
Мэрия украинского Львова разрешила демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы в городе.
Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на решение горисполкома.
Монумент славы — мемориал в память о победителях нацизма в Великой Отечественной войне
Ранее заместитель львовского мэра Андрей Москаленко заявил, что стелу Монумента славы планируют демонтировать во Львове из-за аварийного состояния конструкции.
По данным агентства, подготовительные работы по демонтажу стелы начнутся уже 26 февраля.
Ранее в феврале сообщалось, что Красно-черное знамя запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) во вторник, 20 февраля, было официально поднято перед зданием Львовского городского совета.