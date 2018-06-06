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Facebook закроет Huawei доступ к личным данным пользователей

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Фото: Global Look Press/Faris Hadziq
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Компания Facebook решила прекратить действие партнерского соглашения с Huawei, открывающего китайской компании доступ к персональным данным пользователей.

Потерянные данные
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Соглашение было заключено с Huawei в 2010 году. При этом аналогичные договоренности остаются в силе с китайскими Lenovo, Oppo и TCL, пишет The New York Times.

Вашингтон неоднократно утверждал, что Huawei сотрудничает со спецслужбами КНР. Утверждается, что на устройства фирмы могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка.

17 апреля США ввели запрет китайской компании ZTE на закупку продукции американских технологических компаний. Позже президент США Дональд Трамп заявил о снятии введенных против ZTE санкций.

3 мая стало известно, что Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителям смартфонов продавать свою продукцию в США.

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