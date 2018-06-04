Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов

Компания Facebook в последние годы открывала доступ к личным данным не менее чем 60 производителям смартфонов и других устройств, сообщает The New York Times.

Facebook заключил соответствующие соглашения с такими компаниями, как Apple, Microsoft, Amazon и Samsung, отмечает издание.

Главной целью стало желание упрочить свое положение среди других соцсетей.

Всё это вызывает сомнения в соблюдении компанией Марка Цукерберга собственных правил защиты данных пользователей, отмечает издание.

В марте стало известно, что в ходе американских выборов в 2016 году сотрудничавшая с нынешним американским лидером Дональдом Трампом компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

В Facebook утечку личных данных назвали ошибкой.

16 мая министерство юстиции США и подведомственное ему Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении Cambridge Analytica.